Corpo de Bombeiros comunica morte do capitão Clever Fideles, em Goiânia

Em tom de homenagem, texto lembra da trajetória do oficial nos 21 anos dedicados à corporação

Da Redação - 14 de setembro de 2025

Capitão Clever Fideles tinha 48 anos e 21 dedicados ao CBMGO. (Foto: Divulgação)

A Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) comunicou o falecimento do capitão BM Clever Fideles Reis, de 48 anos, ocorrido neste domingo (14), em Goiânia.

O oficial era lotado na Ajudância de Ordens (AJO) e, segundo a corporação, construiu uma trajetória marcada pela dedicação e profissionalismo ao longo de mais de duas décadas de serviço prestado à segurança pública do estado.

A nota prestou ainda uma homenagem ao capitão, relembrando a carreira que ele iniciou em 2004, ainda como Soldado.

Ao longo dos 21 anos de serviço, Fideles teve passagens pelo 1º, 2º e 3º Batalhões, além do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar (CAEBM) e do Comando de Correições e Disciplina (CCD).

O texto destaca a “conduta exemplar” e o “espírito de servir” como marcas de seu compromisso com a missão e os valores da instituição. Também se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de farda do oficial.

O Comando-Geral da corporação também ressaltou a importância de que a memória do oficial seja preservada com o mesmo respeito e dignidade com que ele honrou a farda.

Informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve pela corporação.