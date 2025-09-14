Goianos também podem ganhar carro BYD em promoção da Havan; saiba como

Lojas de Luciano Hang estão atuando em parceria com marca de roupas Sawary

Vista aérea da Havan, em Anápolis. (Foto: Pedro Henrique Santos)

Moradores de Goiás que fazem compras nas lojas Havan de Anápolis, Rio Verde e Valparaíso podem concorrer a um veículo BYD zero quilômetro.

Isso porque a loja do “véio” em parceria com a Sawary, linha de jeans vendida nas megalojas da varejista em todo o Brasil, lançou a promoção “Jeans Premiado”.

Para tal, os clientes da loja de departamentos devem comprar os produtos da marca, com valor mínimo de R$ 100, para concorrer ao carro da marca chinesa. O vencedor será divulgado no dia 10 de dezembro.

Como requisito para participar da promoção, o consumidor deve ter mais de 18 anos e é necessário cadastrar o CPF no caixa no ato da compra.

Depois, é preciso baixar o aplicativo da Havan, no Play Store, para celulares Android, ou no Apple Store, para aparelhos com o sistema IOS. Lá é possível retirar o número da sorte.

Dono da Havan, Luciano Hang, destaca que essa promoção reflete uma parceria de anos de sucesso da varejista com a marca Sawary.

“A Havan realiza sonhos e essa parceria é mais uma oportunidade de fazer isso. Quem participar do sorteio, além de levar um jeans de qualidade para casa, também concorre a um carro novo”, comentou.

Os interessados podem conferir mais detalhes lendo o regulamento da promoção.

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

