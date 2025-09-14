Identificado motorista que morreu no Heana após sofrer grave acidente na BR-060

Vítima conduzia caminhonete que perdeu o controle e capotou em trecho entre Anápolis e Abadiânia

Da Redação - 14 de setembro de 2025

Fábio Eizeckson de Assis Silva, de 49 anos, morreu após grave acidente na BR-060. (Foto: Reprodução)

Um motorista morreu na manhã deste domingo (14) após um grave acidente de trânsito registrado na BR-060, em trecho entre Anápolis e Abadiânia.

A vítima foi identificada como Fábio Eizeckson de Assis Silva, de 49 anos. Ele conduzia uma caminhonete pela rodovia, quando perdeu o controle da direção.

Assim, o veículo acabou capotando, já na zona rural de Abadiânia.

O motorista chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada em uma delegacia do município e agora deve ser investigada pela Polícia Civil (PC).

