Identificado motorista que morreu no Heana após sofrer grave acidente na BR-060
Vítima conduzia caminhonete que perdeu o controle e capotou em trecho entre Anápolis e Abadiânia
Um motorista morreu na manhã deste domingo (14) após um grave acidente de trânsito registrado na BR-060, em trecho entre Anápolis e Abadiânia.
A vítima foi identificada como Fábio Eizeckson de Assis Silva, de 49 anos. Ele conduzia uma caminhonete pela rodovia, quando perdeu o controle da direção.
Assim, o veículo acabou capotando, já na zona rural de Abadiânia.
O motorista chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.
A ocorrência foi registrada em uma delegacia do município e agora deve ser investigada pela Polícia Civil (PC).
