Com serviços de saúde e lazer, condomínios para idosos ganham espaço e são vistos como futuro para quem tem mais de 60 anos

Modelo conhecido como “senior living” aposta em infraestrutura de alto padrão e já atrai investidores no Brasil

Magno Oliver - 15 de setembro de 2025

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Os condomínios voltados exclusivamente para idosos estão crescendo no Brasil e começam a ser vistos como uma tendência de futuro para quem tem mais de 60 anos.

Chamados de senior living, esses empreendimentos unem moradia de alto padrão, serviços de saúde especializados e opções de lazer em um só lugar.

Diferente das tradicionais casas de repouso, o objetivo é proporcionar independência, segurança e qualidade de vida.

O conceito já é consolidado em países da Europa e nos Estados Unidos, e agora avança em capitais brasileiras com foco no público de alta renda.

Exemplos de empreendimentos no Brasil

Em São Paulo, o bairro Higienópolis receberá um prédio da Naara, com 68 unidades de até 145 m² e entrega prevista para o fim de 2025.

O condomínio terá hidroginástica, pilates, cuidadores e central médica 24h, com condomínio estimado em até R$ 6 mil.

Ainda na região, a Vitacon e a Housi lançaram um residencial de 400 unidades (27 a 85 m²) com valor geral de vendas de R$ 400 milhões e preço médio de R$ 1 milhão por apartamento.

O projeto prevê monitoramento em tempo real, central de emergências e serviços pay per use, como fisioterapia.

Outros empreendimentos da dupla estão em andamento nos bairros Perdizes e Jardins, com previsão de entrega em 2026.

Fora da capital paulista, o movimento também avança. Em Curitiba, o projeto Bioos traz apartamentos de dois quartos pensados para o público 60+.

Já em Florianópolis (Palhoça), o LOMA Pedra Branca by DOM Senior Living terá 110 unidades com academia, spa, restaurante, programa de longevidade e serviços de home care.

Em Porto Alegre, o Magno Três Figueiras, inaugurado em abril de 2025 pela ABF Developments, foi apresentado como o primeiro empreendimento do tipo no país. Novos projetos já estão previstos para 2026 e 2027.

Estrutura e serviços oferecidos

Os condomínios senior living se diferenciam por combinar infraestrutura moderna com serviços especializados, como:

Central de emergências médicas 24 horas

Cuidadores, motoristas e fisioterapia sob demanda

Atividades físicas e de lazer, como pilates, hidroginástica e hortas comunitárias

Monitoramento da saúde dos moradores

Unidades adaptadas com barras de apoio, pisos antiderrapantes e corredores largos

Modelo pay per use, em que o morador só paga pelo serviço quando utiliza

Tendência de mercado

Para especialistas, o envelhecimento da população brasileira e o crescimento do público de alta renda criam um mercado promissor para esse tipo de empreendimento.

Justamente por isso, o segmento é visto como uma aposta de longo prazo por investidores e incorporadoras, já que une moradia diferenciada com cuidados essenciais para a terceira idade.