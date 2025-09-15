Leilão da Receita Federal tem carro, motos, iPhones e até videogames por a partir de R$ 360

Pregão reúne mais de 250 lotes e inclui ofertas que vão de celulares a veículos e consoles de última geração

Augusto Araújo - 15 de setembro de 2025

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

A Receita Federal anunciou um novo leilão de mercadorias apreendidas que promete movimentar quem gosta de boas oportunidades.

O pregão conta com 259 lotes e traz de tudo um pouco: celulares Xiaomi a partir de R$ 360, iPhones por R$ 800, carros a partir de R$ 4 mil e até videogames como o PlayStation 5, com lance inicial de R$ 1 mil.

Os lotes estarão disponíveis para lances pela internet entre os dias 18 e 24 de setembro. Entre os destaques, além dos eletrônicos, estão motos elétricas, scooters, caminhões, roupas, utensílios domésticos e até grafita em flocos.

Alguns pacotes chamam atenção pelo custo-benefício. O lote 67 traz um Fiat Palio a partir de R$ 4 mil, enquanto o 77 oferece um iPhone 11 por R$ 800.

Já quem quiser investir em mobilidade sustentável pode disputar o lote 34, com 200 motos elétricas por R$ 24 mil. Há ainda opções mais robustas, como o lote 202, que reúne milhares de peças de celular pelo valor inicial de R$ 650 mil.

As regras de participação são diferentes para pessoas físicas e jurídicas. Quem é pessoa física pode disputar apenas lotes específicos e não pode revender os itens.

Já empresas com CNPJ ativo podem concorrer a todos os pacotes, embora alguns tenham restrições de uso.

Para entrar na disputa, é preciso ter mais de 18 anos e possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no gov.br. Os lances devem ser feitos pelo sistema de leilão eletrônico da Receita, no portal e-CAC, até as 18h do dia 24.

Mais informações estão no edital.