A diferença entre a pitaya de poupa vermelha e a pitaya de poupa branca, segundo nutricionistas

As duas versões da fruta são nutritivas, mas cada uma apresenta características que podem atender melhor a diferentes objetivos alimentares

Foto: Reprodução/YouTube/FruticulturaemGeral

A pitaya ganhou espaço na alimentação dos brasileiros graças ao sabor refrescante e aos diversos benefícios nutricionais.

Além de ser versátil, a fruta pode ser consumida in natura, em sucos, saladas de frutas e até em sobremesas.

No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as diferenças entre a pitaya de polpa branca e a de polpa vermelha.

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Embora ambas sejam saudáveis, nutricionistas explicam que cada variedade possui características próprias e pode atender melhor a objetivos específicos.

Pitaya de polpa branca oferece mais fibras

A pitaya de polpa branca possui casca rosada com escamas esverdeadas e um sabor delicado, levemente adocicado, que lembra uma combinação de kiwi e melão.

Além do sabor suave, ela se destaca pelo baixo teor calórico e pela boa quantidade de fibras, que favorecem o funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade.

A fruta também fornece vitamina C, magnésio e cálcio.

Por apresentar menor concentração de açúcares naturais, essa variedade se torna uma excelente opção para quem deseja controlar a ingestão de açúcar ou seguir uma reeducação alimentar.

Principais benefícios da pitaya branca

Baixo teor calórico;

Rica em fibras;

Contribui para a saúde intestinal;

Promove maior saciedade;

Fonte de vitamina C, magnésio e cálcio.

Pitaya de polpa vermelha se destaca pelos antioxidantes

Enquanto isso, a pitaya de polpa vermelha chama atenção pela coloração intensa e pelo sabor naturalmente mais doce e marcante.

O grande diferencial dessa variedade está na alta concentração de antocianinas, pigmentos naturais responsáveis pela cor avermelhada da fruta.

Esses compostos exercem forte ação antioxidante e ajudam a proteger as células do organismo.

Além disso, o consumo da fruta pode contribuir para a saúde cardiovascular, favorecer a visão e auxiliar no combate aos radicais livres e aos processos inflamatórios.

Benefícios da pitaya vermelha

Rica em antocianinas;

Possui forte ação antioxidante;

Contribui para a saúde do coração;

Auxilia na proteção da visão;

Ajuda a combater os radicais livres.

Qual pitaya vale mais a pena consumir?

Segundo nutricionistas, nenhuma das duas variedades supera a outra.

Cada uma oferece vantagens específicas para a saúde e pode atender a necessidades diferentes.

Quem busca uma fruta com menos açúcar e maior quantidade de fibras pode optar pela pitaya de polpa branca.

Por outro lado, quem deseja aumentar o consumo de antioxidantes encontra na pitaya vermelha uma excelente alternativa.

O ideal é alternar o consumo

Em vez de escolher apenas uma variedade, especialistas recomendam incluir as duas na alimentação.

Assim, você aproveita os benefícios das fibras presentes na pitaya branca e das antocianinas concentradas na versão vermelha.

Consumida in natura, em vitaminas, sucos ou saladas de frutas, a pitaya continua sendo uma escolha nutritiva e saborosa para enriquecer a dieta no dia a dia.

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