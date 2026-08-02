A diferença entre a pitaya de poupa vermelha e a pitaya de poupa branca, segundo nutricionistas
As duas versões da fruta são nutritivas, mas cada uma apresenta características que podem atender melhor a diferentes objetivos alimentares
A pitaya ganhou espaço na alimentação dos brasileiros graças ao sabor refrescante e aos diversos benefícios nutricionais.
Além de ser versátil, a fruta pode ser consumida in natura, em sucos, saladas de frutas e até em sobremesas.
No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as diferenças entre a pitaya de polpa branca e a de polpa vermelha.
Embora ambas sejam saudáveis, nutricionistas explicam que cada variedade possui características próprias e pode atender melhor a objetivos específicos.
Pitaya de polpa branca oferece mais fibras
A pitaya de polpa branca possui casca rosada com escamas esverdeadas e um sabor delicado, levemente adocicado, que lembra uma combinação de kiwi e melão.
Além do sabor suave, ela se destaca pelo baixo teor calórico e pela boa quantidade de fibras, que favorecem o funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade.
A fruta também fornece vitamina C, magnésio e cálcio.
Por apresentar menor concentração de açúcares naturais, essa variedade se torna uma excelente opção para quem deseja controlar a ingestão de açúcar ou seguir uma reeducação alimentar.
Principais benefícios da pitaya branca
- Baixo teor calórico;
- Rica em fibras;
- Contribui para a saúde intestinal;
- Promove maior saciedade;
- Fonte de vitamina C, magnésio e cálcio.
Pitaya de polpa vermelha se destaca pelos antioxidantes
Enquanto isso, a pitaya de polpa vermelha chama atenção pela coloração intensa e pelo sabor naturalmente mais doce e marcante.
O grande diferencial dessa variedade está na alta concentração de antocianinas, pigmentos naturais responsáveis pela cor avermelhada da fruta.
Esses compostos exercem forte ação antioxidante e ajudam a proteger as células do organismo.
Além disso, o consumo da fruta pode contribuir para a saúde cardiovascular, favorecer a visão e auxiliar no combate aos radicais livres e aos processos inflamatórios.
Benefícios da pitaya vermelha
- Rica em antocianinas;
- Possui forte ação antioxidante;
- Contribui para a saúde do coração;
- Auxilia na proteção da visão;
- Ajuda a combater os radicais livres.
Qual pitaya vale mais a pena consumir?
Segundo nutricionistas, nenhuma das duas variedades supera a outra.
Cada uma oferece vantagens específicas para a saúde e pode atender a necessidades diferentes.
Quem busca uma fruta com menos açúcar e maior quantidade de fibras pode optar pela pitaya de polpa branca.
Por outro lado, quem deseja aumentar o consumo de antioxidantes encontra na pitaya vermelha uma excelente alternativa.
O ideal é alternar o consumo
Em vez de escolher apenas uma variedade, especialistas recomendam incluir as duas na alimentação.
Assim, você aproveita os benefícios das fibras presentes na pitaya branca e das antocianinas concentradas na versão vermelha.
Consumida in natura, em vitaminas, sucos ou saladas de frutas, a pitaya continua sendo uma escolha nutritiva e saborosa para enriquecer a dieta no dia a dia.
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