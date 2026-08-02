Adeus, chamadas indesejadas: como verificar se a chamada é spam antes de atender

Recurso disponível em muitos smartphones pode ajudar a reconhecer ligações suspeitas antes mesmo de deslizar o dedo na tela

(Imagem: Ilustração)

O telefone toca, mas o número exibido na tela é completamente desconhecido. Em poucos segundos, surge a dúvida: atender ou ignorar? Com o aumento das tentativas de golpes por telefone e das ligações automáticas de telemarketing, essa situação passou a fazer parte da rotina de milhões de brasileiros.

Embora não exista uma forma de saber com absoluta certeza quem está do outro lado da linha antes de atender, muitos celulares contam com recursos capazes de identificar possíveis chamadas de spam.

A tecnologia utiliza informações compartilhadas pelos próprios usuários e bancos de dados para alertar quando determinado número apresenta comportamento considerado suspeito.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O aviso não garante que a ligação seja fraudulenta, mas funciona como um importante sinal de atenção.

Em muitos casos, ele aparece diretamente na tela de chamadas, antes mesmo de o telefone ser atendido.

Como funciona

Em diversos aparelhos Android, especialmente aqueles que utilizam o aplicativo Telefone do Google, existe uma ferramenta chamada Identificador de chamadas e spam.

Quando ativada, ela compara o número que está ligando com informações disponíveis em bancos de dados e com relatos enviados por outros usuários.

Caso o sistema reconheça um histórico de chamadas indesejadas, a tela pode exibir mensagens como “Possível spam” ou “Suspeita de spam”.

O recurso não acessa a lista de contatos do usuário para identificar números pessoais.

Além disso, o alerta representa apenas uma estimativa baseada em dados disponíveis, e não uma confirmação de fraude.

Dependendo do fabricante, do modelo do aparelho e da versão do Android, o nome da função e o caminho para ativá-la podem variar.

Como ativar

Nos aparelhos compatíveis com o aplicativo Telefone do Google, basta abrir o aplicativo de chamadas e tocar no menu de configurações.

Depois, procure a opção Identificador de chamadas e spam e ative o recurso.

Alguns modelos também oferecem a possibilidade de filtrar automaticamente chamadas classificadas como spam, impedindo que o telefone toque quando esses números ligarem.

Mesmo quando a ligação é bloqueada, ela normalmente continua aparecendo no histórico de chamadas, permitindo que o usuário consulte o registro posteriormente.

Já nos iPhones, existe a opção Silenciar Desconhecidos, que impede que números não salvos na agenda façam o aparelho tocar.

Além disso, dependendo da operadora e da região, algumas chamadas também podem receber identificação de possível spam.

Atenção aos golpes

Mesmo com essas ferramentas, nenhum sistema consegue identificar todas as tentativas de fraude.

Criminosos frequentemente utilizam números novos ou alteram a identificação exibida na tela para dificultar o bloqueio automático.

Da mesma forma, um número legítimo também pode ser marcado incorretamente como spam em algumas situações.

Por isso, especialistas recomendam desconfiar sempre que o atendente pedir senhas, códigos enviados por SMS, dados bancários ou qualquer informação pessoal durante a ligação.

Bancos, órgãos públicos e empresas sérias não costumam solicitar esse tipo de informação por telefone.

O que fazer

Caso uma ligação realmente seja indesejada, o usuário pode bloqueá-la diretamente pelo aplicativo de chamadas do celular.

Também é possível marcar o número como spam.

Essas informações ajudam os sistemas de identificação a reconhecer ligações semelhantes no futuro e tornam os alertas mais precisos para outros usuários.

Outra recomendação importante é manter o sistema operacional e os aplicativos sempre atualizados, já que novas versões costumam aprimorar os mecanismos de identificação de chamadas suspeitas.

Assim, embora não exista uma maneira infalível de descobrir quem está ligando antes de atender, os recursos disponíveis nos smartphones representam uma camada extra de proteção.

Combinados com atenção e cautela ao compartilhar informações pessoais, eles ajudam a reduzir os riscos de cair em golpes e tornam o uso do telefone mais seguro no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!