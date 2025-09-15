Motorista de aplicativo chama atenção pelo que oferece aos passageiros

Ação deu o que falar pelos produtos oferecidos no automóvel

Gabriella Pinheiro - 15 de setembro de 2025

Imagem mostra placa deixada dentro de carro de motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A tentativa de obter uma renda enquanto atua como motorista de aplicativo deu o que falar para um condutor e se popularizou nas redes sociais.

Embora a prática já seja adotada por outros prestadores de serviço, desta vez, a ação chamou atenção pelos produtos oferecidos.

Acompanhada da frase: “Seu motorista de confiança, disponível 24h”, a placa apresenta itens como água mineral por R$ 3, Coca-Cola em lata por R$ 5 e cerveja Heineken por R$ 10.

No entanto, o que realmente chamou atenção foram outros produtos à venda, como pílula do dia seguinte, preservativos (com 3 unidades), sildenafila 50 mg (com 4 comprimidos), tadalafila 20 mg (com 4 comprimidos) e até mesmo teste de gravidez.

Veja:

