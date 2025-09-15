Novo concurso do Banco do Brasil: salários devem chegar a R$ 6 mil para nível médio

Seleção deve contemplar o cargo de Escriturário em todo o país e edital pode sair nos próximos meses

Unidade do Banco do Brasil. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo)
O Banco do Brasil deve lançar um novo concurso público nos próximos meses, oferecendo vagas de nível médio para o cargo de Escriturário, nas funções de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 3,9 mil, mas, com os benefícios previstos, os ganhos podem chegar a quase R$ 6 mil por mês.

A expectativa pelo edital cresce porque o banco já concluiu a convocação de todos os aprovados no certame de 2023, incluindo o cadastro de reserva. Hoje, a instituição acumula cerca de 7,8 mil cargos vagos em sua estrutura.

Situação atual do concurso

O último concurso, realizado em 2022, teve validade encerrada em julho deste ano. Desde então, o banco passou a adotar medidas internas, como a remoção de empregados, etapa que tradicionalmente antecede a abertura de um novo processo seletivo.

Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial, a movimentação indica necessidade urgente de reposição de pessoal, reforçada pelo avanço dos serviços digitais e pelo número de aposentadorias previstas.

Outro indício importante é o contrato com a Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção anterior, que segue válido até dezembro de 2025 e permite a realização de novos concursos durante esse período.

Salários e benefícios

O salário base atual para Escriturário é de R$ 3.622,23, mas com os reajustes e adicionais previstos em convenção coletiva, o valor pode chegar a R$ 5.948,80.

Entre os benefícios, estão:

  • Auxílio-refeição: R$ 1.110,12 por mês
  • Auxílio-alimentação: R$ 874,78 por mês
  • Vale-cultura: R$ 50,00 por mês
  • Auxílio-creche: R$ 659,67 por mês
  • Planos de saúde, odontológico e previdência complementar
  • Participação nos lucros e resultados
  • Jornada de 6 horas diárias

No total, os ganhos anuais podem ultrapassar R$ 120 mil.

Como foi a última seleção

O edital anterior ofereceu mais de 6 mil vagas e atraiu mais de 1 milhão de inscritos, sendo considerado um dos maiores concursos do país.

As provas tiveram 70 questões objetivas e uma redação, cobrando disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades do Mercado Financeiro, além de conteúdos específicos de cada função, como Vendas e Negociação (Agente Comercial) e Tecnologia da Informação (Agente de Tecnologia).

Preparação antecipada

Especialistas indicam que os interessados comecem a estudar desde já, tomando como referência o edital de 2022. Disciplinas ligadas a vendas, negociação e conhecimentos bancários devem receber atenção redobrada.

Além disso, a preparação pode servir também para outros concursos da área bancária, como os da Caixa Econômica Federal, que têm conteúdo semelhante.

