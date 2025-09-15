Potencial ‘serial killer’ de Rio Verde pode ter feito vítimas em outros estados, diz polícia

Principal hipótese é a de que o homem repetia um mesmo padrão na hora de cometer crimes

Imagem mostra potencial serial killer Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, preso sob suspeita de matar a jovem Elisângela Silva de Souza. (Foto: Reprodução)

Com passagens por crimes violentos na Justiça da Bahia (BA) — além de furto, roubo e dano qualificado —, o potencial serial killer Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, preso sob suspeita de matar a jovem Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, em Rio Verde, também está sendo investigado em outros estados.

Segundo o delegado titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), Adelson Candeo, há suspeitas de que o homem tenha praticado feminicídios na Bahia, onde nasceu. As denúncias estão sendo apuradas.

De acordo com a autoridade, nos depoimentos ouvidos até o momento, a esposa do suspeito e um colega — que morava com ele em Rio Verde — relataram que Rildo tinha o hábito de acordar no meio da madrugada, vestir o uniforme verde e sair com uma faca na mão.

Eles, no entanto, reforçaram que ele não apresentava um comportamento violento.

A principal hipótese é a de que o homem repetia um mesmo padrão: abordagem violenta, assassinato com requintes de crueldade e tentativa de ocultação dos corpos.

“São mulheres assassinadas durante a madrugada, com pancadas fortes na cabeça, que tiveram partes das roupas retiradas, possivelmente em contexto de violência sexual. Todas elas com tentativa de ocultação de cadáver”, destacou o delegado.

Durante uma busca na residência onde ele morava, foram encontradas bonecas. Os itens chamaram a atenção da polícia pela possibilidade de um eventual crime contra crianças — o que ainda está sendo investigado.

Solto desde maio deste ano, Rildo foi preso em flagrante em Rio Verde por furto, roubo e dano qualificado, mas acabou liberado após pagar fiança.

Além de Elisângela, ele também é suspeito de ter cometido um latrocínio no município, no dia 7 de setembro. Os pertences da vítima foram encontrados na casa do investigado.

