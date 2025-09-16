Chef libera a técnica que os grandes restaurantes adotam na hora de preparar carne
Especialista no assunto mostra a diferença de como fica a carne com e sem a técnica que eles usam nos estabelecimentos
Quando o assunto é preparar um delicioso bife, qual é a sua técnica para deixar ele bem macio, douradinho por fora e suculento?
Pois se você é #teambifemacio saiba que uma receita viralizou nas redes sociais trazendo um truque de chef de restaurante pro preparo sair perfeito.
Preparar um bom bife parece tarefa fácil, mas a verdade é que não é nada simples como a gente pensa. Existem técnicas e temperos que ajudam a chegar ao estado de perfeição da carne.
O perfil no X, antigo Twitter, do @pecuariadobem trouxe um tutorial de como fazer um verdadeiro bife que caiu no gosto dos internautas. Um segredo de bastidor de preparo nos restaurantes foi revelado.
Na gravação, o chefe mostra 2 porções de coxão mole e ensina o jeito ideal de temperar a carne que deixa ela muito mais macia. O itens são o bicarbonato de sódio, amido de milho e shoyo.
No teste com duas porções de iscas cortadinhas, ele coloca só um pouco de shoyo como tempero. Na outra porção, uma mistura especial que vai uma colher de bicarbonato de sódio misturado em 50 ml de água e amido de milho.
Em seguida, ele orienta a passar o amido e o bicarbonato na tira de carne e finaliza com um pouco de shoyo. Deixe agir por 15 minutos. No teste da panela, ele mostra que a carne temperada só com molho shoyo começou a soltar bastante água e cozinhou com mais tempo.
Já no teste com a segunda porção de tira de carne, ele mostra que as tiras não soltaram água em momento algum e a textura ficou bem molinha e macia para comer. A explicação é que quando o bicarbonato entrou em contato com a carne, ele elevou o PH da carne e fez com que as fibras musculares retessem umidade, ficando menos.
Confira o tutorial completo:
Depois dessa os bifes de Coxão Duro nunca mais serão os mesmos..kkkkk pic.twitter.com/3ZiM0CfoVE
— Pecuária Brasil 🐂🇧🇷 (@pecuariadobem) August 16, 2025
