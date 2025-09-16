IFG anuncia processo seletivo com salários de até R$ 8 mil; saiba como se inscrever
Seleção será feita em duas etapas, sendo: análise de títulos e prova de desempenho didático
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) anunciou a abertura de um novo processo seletivo com 6 oportunidades para o cargo de Professor Substituto.
As vagas são para as áreas de Artes/Música/Fagote; Artes/Música/Trompa; Engenharia de Minas; História; Ciência da Computação/Desenvolvimento de Sistemas; e Engenharia Mecânica/Térmica e Fluidos.
As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site do IFG, a partir de quinta-feira (18) até 1º de outubro deste ano. O valor da taxa é de R$ 40.
O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, e os selecionados terão uma remuneração de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.
Mais informações estão disponíveis no edital.
