IFG anuncia processo seletivo com salários de até R$ 8 mil; saiba como se inscrever

Seleção será feita em duas etapas, sendo: análise de títulos e prova de desempenho didático

Gabriella Pinheiro - 16 de setembro de 2025

Câmpus do IFG em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) anunciou a abertura de um novo processo seletivo com 6 oportunidades para o cargo de Professor Substituto.

As vagas são para as áreas de Artes/Música/Fagote; Artes/Música/Trompa; Engenharia de Minas; História; Ciência da Computação/Desenvolvimento de Sistemas; e Engenharia Mecânica/Térmica e Fluidos.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site do IFG, a partir de quinta-feira (18) até 1º de outubro deste ano. O valor da taxa é de R$ 40.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, e os selecionados terão uma remuneração de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.

Mais informações estão disponíveis no edital.

