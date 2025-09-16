Implanon ainda não tem data para chegar à rede pública em Goiás, diz SES de Goiás

Dispositivo à longa duração, atua na prevenção da gravidez não planejada

Gabriella Pinheiro - 16 de setembro de 2025

Implanon. (Foto: Ascom Prefeitura/Andrew Aragão)

Anunciado pelo Ministério da Saúde como um dos contraceptivos que começarão a ser disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon, ainda não tem data para começar a ser distribuído em Goiás.

Em nota enviada ao Portal 6, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que o dispositivo ainda não está disponível para os usuários da rede pública de saúde estadual e que o Ministério da Saúde ainda não informou a data prevista para iniciar a entrega do implante aos estados.

Segundo a pasta, a SES ainda aguarda a definição da data para uma capacitação de multiplicadores estaduais, também realizada pelo Ministério.

Implanon

Considerado mais vantajoso em relação aos demais contraceptivos existentes devido à longa duração — de até 3 anos —, o Implanon age no organismo com alta eficácia na prevenção da gravidez não planejada.

Após esse período, o implante deve ser retirado e um novo pode ser implantado imediatamente pelo próprio SUS. A fertilidade retorna rapidamente após a remoção.

Atualmente, o SUS disponibiliza métodos como: preservativos externo e interno; DIU de cobre; anticoncepcional oral combinado; pílula oral de progestagênio; injetáveis hormonais mensal e trimestral; laqueadura tubária bilateral e vasectomia.Apenas os preservativos oferecem proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Leia a nota na íntegra:

“A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que o contraceptivo Implanon ainda não está disponível para os usuários da rede pública de saúde estadual. O Ministério da Saúde (MS) ainda não tem data prevista para a distribuição do implante aos estados. A SES aguarda também a data da capacitação de multiplicadores estaduais, que será realizada pelo MS”.

