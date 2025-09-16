Maioria dos brasileiros corta limão errado e sabia; técnico ensina o jeito certo e surpreende
Feirante especialista em venda da fruta ensina um método mais proveitoso de extrair completamente todo o sumo da fruta
Um vídeo bem humilde gravado em uma feira livre ensinando um tutorial diferente conquistou milhares de visualizações no X, antiga rede social Twitter.
Na filmagem, um feirante que trabalha diariamente com frutas apresenta um método pouco conhecido para extrair o máximo de suco de um limão de forma surpreendente.
A técnica chamou a atenção justamente por ser diferente do corte tradicional que a maioria das pessoas costumam fazer. Isso porque o comum é cortar ao meio e espremer as duas bandas da fruta. O vídeo foi diferente a isso.
O vendedor demonstra que o segredo não está em partir a fruta ao meio. Na gravação, o tutorial mostra que o ideal é fazer dois cortes laterais.
Em seguida, basta apertar levemente com a mão e “dedilhar” a parte central. O resultado é surpreendente: praticamente todo o sumo é liberado sem a necessidade de espremedor.
Internautas reagiram com entusiasmo com a nova dica, compartilhando o vídeo e testando o método em casa. Muitos relataram que conseguiram mais suco e menor desperdício. O método foi testado e aprovado nos comentários.
Confira o vídeo completo com o tutorial do especialista:
Não acredito que cortei limão errado minha vida toda!
📸 @licepacha | @MyHoodbr pic.twitter.com/9VKUCcyl9B
— FOFOQUEI (@FOFOQUEl) September 12, 2025
