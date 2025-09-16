Saneago se posiciona após moradores de Anápolis relatarem falta d’água em diversos bairros

Denunciantes relataram que a falta de água perdura ao menos desde o começo do final de semana

Davi Galvão - 16 de setembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A Saneago se pronunciou oficialmente nesta terça-feira (16) após diversos moradores de Anápolis denunciarem falta de água persistente ao longo dos últimos dias.

Dentre os bairros afetados, o destaque ficou para o Jardim Alexandrina, Bom Sucesso, Maracanã, Setor Alto da Bela Vista e Vila Fabril.

Moradores relataram que a falta de água perdura ao menos desde o começo do final de semana.

No comunicado oficial, a concessionária informou que nesta segunda-feira (15), equipes realizaram a interligação do reservatório elevado de concreto armado Jaiara à Estação de Tratamento de Água do sistema de água Piancó que está sendo ampliada.

A manutenção já estava programada e foi anunciada pela reportagem do Portal 6.

Porém, a Saneago explicou que, devido às características complexas e interligadas do abastecimento de água, bairros não diretamente incluídos no comunicado enfrentaram problemas no abastecimento e reforçou os canais de atendimento digitais para formalizar denúncias.

Confira a nota na íntegra:

“A Saneago informa que, ontem (15), ocorreu uma manutenção para interligação de nova adutora ao Centro de Reservação Jaiara, em Anápolis, finalizada por volta das 19h30, conforme comunicado publicado em: https://saneago.com.br/#/noticia_interna/13427/1

A Companhia explica que alguns bairros informados, apesar de não estarem incluídos na área afetada pela intervenção, podem ter passado por períodos de instabilidade no abastecimento de água nos horários de pico de consumo, devido às características do Sistema de Abastecimento de Água de Anápolis, em que vários dos reservatórios da cidade são amplamente interligados.

Destacamos a importância da caixa d’água bem dimensionada para garantir o abastecimento nos imóveis, mesmo que o fornecimento de água seja temporariamente afetado.

De qualquer forma, a Saneago frisa a importância dos clientes registrarem o desabastecimento nos canais de atendimento, para que medidas sejam tomadas de forma localizada. Para diversos serviços – como falta de água – o atendimento é automático, sem filas. Pela Central 0800 645 0115 ou WhatsApp (62) 32699115 é preciso informar apenas o número da unidade consumidora. Seguindo os passos, em menos de dois minutos o cliente já registra a solicitação do serviço.”

