Dezenas de bairros devem ficar sem água em Anápolis nesta segunda-feira (15); veja lista

Intervenção está prevista para ocorrer das 5h às 18h e serviço deve ser retomado de forma gradativa

Davi Galvão - 14 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de torneira pingando água (Foto: Captura de tela / Youtube)

A Saneago anunciou que 79 bairros de Anápolis devem ficar sem água na próxima segunda-feira (15), em virtude de uma manutenção programada.

Os serviços tem a finalidade realizar interligação do reservatório elevado de concreto armado Jaiara à Estação de Tratamento de Água do sistema de água Piancó que está sendo ampliada, além da instalação de caixas d’água.

A intervenção está prevista para ocorrer das 5h às 18h, período em que o registro permanecerá fechado para a execução dos serviços, o que poderá comprometer o abastecimento em diversos bairros da cidade.

Concluída a manutenção, o fornecimento será retomado de forma gradativa. Imóveis que contam com caixa d’água adequada não devem sofrer desabastecimento.

A concessionária solicita a compreensão da população e o uso consciente da água armazenada durante o período.

Confira a lista de bairros afetados:

Andracel Center, Anexo Itamaraty, Antônio Fernandes, Batista, Cidade Jardim, Dom Pedro II, Eldorado, Frei Eustáquio, JK, JK Oeste, São José, São Sebastião, Boa Vista, Bom Sucesso, Chácaras Colorado, Cidade Universitária, Conjunto IAPC, Conjunto Mirage, Conjunto Villa Verde, Itamaraty (Etapas I, II, III e IV), Jardim Alexandrina, Jardim América, Jardim Ana Paula, Jardim Arco Verde, Jardim das Américas, Jardim das Oliveiras, Jardim Eldorado, Jardim Goiano, Jardim Nações Unidas, Jardim Petrópolis, Jardim Progresso, Jardim Santa Cecília, Jardim Santana, Jardim São Paulo, Jardim Silveira, Jardim Suíço, Jardim Village, Loteamento Setor Sul-I Etapa, Loteamento Setor Sul-II Etapa, Loteamento Setor Sul-III Etapa, Maracanã, Nova Capital, Parque das Nações, Parque Iracema, Parque Michel, Residencial Araguaia, Residencial Arco Íris, Residencial Itororó, Residencial Jardins do Lago, Residencial Mônica Braga, Residencial Novo Mundo, Residencial Palmeiras, Residencial Paris, Residencial Shangry-La, Residencial Tangará, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, Residencial Villa Bella, Residencial Virgínia Corrêa, Setor Alto da Bela Vista, Setor Central, Setor Santa Clara, Ver Cod. de Bairro 006, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila dos Oficiais, Vila Fabril, Vila Formosa, Vila Formosa JK, Vila Goiás, Vila Harmonia, Vila Industrial Jundiaí, Vila Jaiara, Vila João Luiz de Oliveira, Vila Santa Helena, Vila São José e Vila Tocantins.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e acompanhe as últimas notícias de Anápolis!