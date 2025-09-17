Bolsonaro tem câncer de pele e passará por acompanhamento clínico

Folhapress - 17 de setembro de 2025

Ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

LUANY GALDEANO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Jair Bolsonaro está com câncer de pele e passará por acompanhamento clínico para a reavaliação de sua condição. A situação foi identificada em exames realizados no último domingo (14), de acordo com a equipe médica que fez o atendimento.

O boletim médico divulgado pelo hospital DF Star apontou duas lesões cutâneas com “presença de carcinoma de células escamosas”. Bolsonaro terá que passar por “acompanhamento clínico e reavaliação periódica”.

Segundo o médico Cláudio Birolini, trata-se de uma condição intermediária, que não é a mais leve e nem a mais grave entre os tipos de câncer de pele.

Ele recebeu alta e deixou o hospital em Brasília após passar a noite no centro médico com uma crise de vômito e soluços.

Bolsonaro passou por uma crise de soluços, vômito, queda de pressão e anemia. No hospital, ele fez uma série de exames que identificaram persistência de anemia e mudanças na função renal. O ex-presidente também fez ressonância magnética para tentar identificar os motivos por trás de sintoma de tontura, mas o exame não identificou alterações graves.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes considerar que ele descumpriu medidas cautelares impostas no inquérito que investiga tentativa de obstrução de Justiça no caso da trama golpista. Depois, a defesa deve apresentar um relatório para o magistrado.

O ex-presidente foi condenado na semana passada a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Aliados defendem o cumprimento da pena em casa.

Ele já havia realizado exames no DF Star no último domingo (14), quando os médicos apontaram um quadro de anemia por falta de ferro e um resíduo de pneumonia. Também foram extraídas lesões na pele para avaliação sobre necessidade de tratamento.

