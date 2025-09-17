Dupla é presa em Rio Verde após usar arma falsa em assalto e fugir depois de reação de casal

Assim que as vítimas perceberam que se tratava de um simulacro, reagiram e puseram criminosos em fuga

Simulacro de revólver utilizado para praticar o assalto. (Foto: Reprodução)
Um casal de namorados foi vítima de um assalto no Setor Pauzanes, em Rio Verde, mas a situação teve uma reviravolta após eles perceberem que a arma do suspeito era, na verdade, um simulacro.

O jovem vítima do ocorrido, de 19 anos, relatou que estava junto da namorada quando foram abordados por dois homens, um deles os ameaçando com uma suposta arma de fogo. Durante a ação, os criminosos subtraíram um celular iPhone X de cor branca.

Porém, quando o criminoso estava prestes a levar o aparelho da companheira dele, o casal notou que a arma se tratava de um simulacro, ao que reagiram e tentaram reaver o aparelho.

Porém, na hora da confusão, os dois indivíduos conseguiram fugir com um dos telefones, deixando até mesmo o “revólver” para trás.

Com base nas informações repassadas, a equipe policial iniciou patrulhamento e conseguiu localizar dois indivíduos que foram reconhecidos pelas vítimas como os responsáveis pelo assalto. O celular roubado, no entanto, não foi recuperado.

Os detidos foram conduzidos à 8ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos cabíveis. Ambos já possuem antecedentes criminais.

