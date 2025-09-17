Trio que vendia peças roubadas de automóveis em Goiânia é preso em flagrante pela PM
Suspeitos, que já tinham histórico criminal, confessaram que veículos eram subtraídos em outros estados para venda na capital goiana
Na tarde desta terça-feira (16), a Polícia Militar (PM) desarticulou uma organização criminosa especializada em desmanche de veículos roubados e furtados que atuava na Vila Canaã, em Goiânia.
A operação contou com a atuação integrada da Rotam, Força Tática do 7º Batalhão, BOPE/CME e o apoio do serviço de inteligência da corporação.
Durante a ação, os policiais localizaram uma loja e três galpões utilizados para armazenar e desmontar veículos, sendo a maioria caminhonetes roubadas em outros estados, principalmente em São Paulo.
No local, foram encontradas diversas peças automotivas de origem ilícita.
Um jovem, de 25 anos e dois homens, de 33 e 35 anos, foram presos em flagrante. Todos possuem histórico criminal, com passagens por furto e receptação.
Eles foram conduzidos à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.
