Bairros em Goiânia devem passar por obras de recapeamento de asfalto nas próximas semanas; veja quais

Prefeito destacou que a meta é ampliar a recuperação de 500 para até 800 quilômetros de ruas em Goiânia

Davi Galvão - 18 de setembro de 2025

Obras de recapeamento e zeladoria asfáltica devem começar nas próximas semanas. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), assinou nesta quarta-feira (17) a ordem de serviço que autoriza o início imediato da revitalização do asfalto de 24 ruas em 11 bairros e de duas praças na Região Oeste da capital.

As obras, orçadas em R$ 7,2 milhões, abrangem quase 19 quilômetros de vias e devem ser concluídas em até 45 dias. A execução ficará a cargo do Consórcio Recape Gyn, contratado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), dentro do Programa Asfalta Goiânia.

Os serviços incluem fresagem, reciclagem de base, remendos profundos, aplicação de base de solo estabilizado, reforço da pavimentação com geogrelha, pavimento de concreto, pintura de ligação e a utilização de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou microrrevestimento asfáltico, conforme a necessidade de cada trecho.

Segundo o prefeito, 13 quilômetros receberão CBUQ e seis serão recuperados com micropavimento, alternativa mais econômica em vias com asfalto ainda em boas condições.

Os bairros beneficiados serão: Bairro Goiá, Vila Regina, Setor Santos Dumont, Jardim Bonanza, Parque Industrial João Braz, Conjunto Vera Cruz II, Condomínio Santa Rita, Bairro São Francisco, Bairro Ipiranga, Residencial Goiânia Viva e Solange Parque.

Ele destacou que a meta é ampliar a recuperação de 500 para até 800 quilômetros de ruas em Goiânia, sem aumento de custos, com a estratégia de aplicar recursos apenas onde há real necessidade de intervenção.

Mais no Marista

Nesta quinta, Mabel também deve assinar a ordem de serviço para obras de recapeamento no Setor Marista.

Serão 37 ruas e avenidas contempladas com CBUQ, além de 15 vias do mesmo setor e uma no Setor Oeste que receberão microrrevestimento asfáltico.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), os trechos foram definidos após avaliação técnica. A execução ficará a cargo do Consórcio CFJ, com prazo de até 60 dias para conclusão.

O investimento total é de R$ 7,7 milhões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!