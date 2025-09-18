Goiás recebe leilões de imóveis com oportunidades com desconto de até 84%

Estão sendo ofertadas casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais

Gabriella Pinheiro - 18 de setembro de 2025

Vista aérea de prédios em Goiânia. (Foto: Canva)

A Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco do Brasil e a Zuk Leilões realizam, ainda neste mês de setembro, leilões virtuais com diversos imóveis disponíveis em Goiás.

Estão sendo ofertadas casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, com descontos que podem chegar até a 84%.

Os interessados podem se inscrever, de forma totalmente online, por meio dos sites Seu Imóvel, Lance no Leilão ou o da Zuk Leilões.

Um dos destaque é um imóvel em Águas Lindas de Goiás, disponibilizado pela Lance no leilão, com lance inicial de R$ 19.900 mil. Outro que chama atenção é uma casa à venda em Valparaíso de Goiás, com lance de R$ 16.860 mil, no site Seu Imóvel BB.

Há também imóveis em Anápolis, com 151,00m² de área construída e lance a partir de R$ 143.153,30, e em Goiânia, com lances de R$ 142.636,32, ambas no Portal Zuk.

A Zuk ainda oferece diferentes opções de pagamento, à vista, parcelado ou financiado, em até 420 vezes.

