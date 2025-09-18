Mãe é resgatada com filho nos braços após marido tentar atear fogo nela e incendiar casa, em Goiás

Suspeito possui longa ficha por violência doméstica e foi preso em flagrante pela Polícia Militar

Da Redação - 18 de setembro de 2025

Vítima afirmou que marido estava embriagado quando cometeu crimes. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi resgatada em estado grave, após acionar a Polícia Militar (PM) e denunciar que o marido teria tentado atear fogo nela e incendiar a casa deles, na cidade de São Luiz do Norte, em Goiás.

Ela relatou em depoimento que conseguiu fugir para uma área de mata próxima à fazenda onde morava, carregando o filho de apenas 4 meses no colo, e pediu socorro por telefone.

Quando os policiais chegaram na região, encontraram a vítima em estado de grande abalo emocional, com ferimentos pelo corpo, queimaduras parciais e exalando forte odor de gasolina.

O bebê estava junto da mãe e, apesar de não apresentar lesões aparentes, também foi colocado sob cuidados médicos.

A mulher afirmou que o companheiro, em visível estado de embriaguez, teria jogado gasolina sobre ela, a agredido fisicamente e ateado fogo na residência da família.

Ainda segundo a vítima, o homem já possuía histórico de violência doméstica, maus-tratos contra crianças e várias passagens policiais por agressões anteriores.

Após buscas na região, os militares localizaram o suspeito, que se encontrava embriagado e agressivo.

Ele foi contido e encaminhado, junto com a vítima, a uma unidade de saúde para atendimento e realização de exames de corpo de delito.

Na sequência, foi levado a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde teve a prisão em flagrante decretada.

A corporação vai investigar o caso, e o suspeito deve responter por tentativa de feminicídio, além de violência doméstica.

