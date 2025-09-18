Mutirão de empregos em Anápolis chama a atenção pela quantidade de benefícios; saiba mais

Está sendo ofertado acesso a três funções distintas para quem tem ensino médio de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 18 de setembro de 2025

Fábrica da Ypê em Anápolis. (Foto: Divulgação/Ypê)

Moradores de Anápolis terão mais uma opção de busca de emprego para acesso imediato. Desta vez, a gigante nacional no ramo da higiene e limpeza – a Ypê, oferece um mutirão para contratar trabalhadores na cidade na próxima terça-feira (23).

A empresa busca captar interessados em trabalhar como Auxiliar de Operações, Operador de Máquina e Operador Logístico, sendo que para as funções é necessário deter de ensino médio de escolaridade.

No dia anunciado, os candidatos devem ir até à sede da indústria, localizada na Via Vp-04E, s/n, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) às 08h, munidos com documento oficial com foto e currículo impresso.

A Ypê informou que serão distribuídas 100 senhas para atendimento, esclarecendo que a contratação pode ser para um dos três turnos de trabalho: das 05h45 às 14h05; entre as 14h05 e 22h20; e das 22h20 e 05h45.

No site da indústria, uma série de benefícios são divulgados como incremento ao salário pago mensalmente, condizente para as funções.

Inicialmente, são: cesta de produtos mensal, refeitório com café da manhã, almoço e jantar, convênio médico e plano odontológico.

Além desses, a empresa também oferece o Programa Cuidar, voltado para a saúde e assistência social da família, além de vale-alimentação. No fim do ano, há entrega de cesta de Natal e kit infantil para os filhos.

Outros benefícios incluem PPR (participação nos resultados), empréstimo consignado, bolsa de estudo, acesso ao Educary (ensino para jovens e adultos), seguro de vida de até 24 salários, benefício academia (Wellhub), premiação por assiduidade, quinquênio e transporte por ônibus fretado.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.