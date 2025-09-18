Prédio que abriga Prefeitura de Anápolis pode ser devolvido à Câmara Municipal

Iniciativa traria milhões em economia para os cofres do município, que atualmente gasta com aluguéis caros com ambos poderes

Danilo Boaventura - 18 de setembro de 2025

Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis, na Vila Santana. (Foto: Davi Galvão/ Portal 6)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) estuda a viabilidade técnica de transferir toda a operação da Prefeitura de Anápolis para o que hoje ainda é chamado de Centro de Convenções, na BR-060.

Além de dar mais vida ao lugar, que é subutilizado, o chefe do Executivo anapolino considera que economizaria alguns milhões por ano em aluguéis que atualmente abrigam repartições públicas do município.

A iniciativa também devolveria o atual prédio do Centro Administrativo à Câmara Municipal de Anápolis, que é a verdadeira dona do local e nunca fez sequer uma cessão formal de direitos à Prefeitura.

Vale lembrar que, antes, o local abrigava as atividades do Legislativo Anapolino, e as obras de restauração e ampliação tinham como finalidade atender aos vereadores, e não ao prefeito.

A transferência da Câmara Municipal para o local também traria alguns milhões em economia. O martelo ainda não foi batido, mas as chances disso ocorrer são altíssimas.

Relação entre Márcio Corrêa e Saneago volta a azedar

Desde os anos 2000, os prefeitos de Anápolis que se sucederam tiveram mais ou menos problemas com a Saneago. Nenhum, no entanto, assumiu o cargo enfrentando problemas desde o primeiro dia.

É o caso de Márcio Corrêa, que em janeiro teve de lidar com a companhia fornecendo água barrenta para milhares de residências do município.

Somado a isso, ele também teve de enfrentar uma velha prática da Saneago: a de quebrar calçadas e deixar buracos na malha asfáltica da cidade. Houve multas milionárias por parte do município e campanhas por parte da companhia com pedidos de desculpas aos moradores da cidade, mas a estatal novamente está gerando transtornos com falta d’água em dezenas de bairros.

Isso levou Márcio Corrêa a ligar para o governador Ronaldo Caiado (UB) e pedir providências. Ricardo Soavinski, presidente da Saneago, com certeza levou um puxão de orelhas.

O novo pedido público de desculpas, por enquanto, ainda não veio, e a relação do prefeito com a empresa continua azedada.

Prefeito de Uberlândia quer replicar metronização de Goiânia

A chamada “metronização” do transporte público de Goiânia está atraindo olhares de prefeitos Brasil afora. Paulo Sérgio (PP), de Uberlândia (MG), esteve na capital goiana com uma equipe de secretários para conhecer de perto a experiência.

O mineiro também ficou entusiasmado com outras intervenções no trânsito, a exemplo do uso de motociclistas nos corredores de ônibus. “Também conversamos sobre creche e saúde”, disse ao lado de Sandro Mabel (UB).

Major Vitor Hugo deve ser candidato ao Senado na chapa de Daniel com inelegibilidade de Gayer

Nos bastidores da política, a aposta mais alta é que Gustavo Gayer (PL) não será candidato a nada em 2026 porque estará inelegível.

Alguns, mais audaciosos, estimam que o atual deputado federal ainda estará preso.

Fato é que o parlamentar enfrenta problemas na Justiça, e isso gera esperanças para o vereador Major Vitor Hugo (PL), que sonha em ser candidato ao Senado na chapa de Daniel Vilela (MDB) ao Governo de Goiás.

Desempenho de Wellington Carrijo surpreende até os mais céticos

O prefeito de Rio Verde, Wellington Carrijo (MDB), tem se saído bem no cargo e surpreendido alguns agentes políticos que torceram, e até aconselharam o ex-prefeito Paulo do Vale (MDB) a não lançar o pupilo na sucessão. O rapaz, reconhecem, além de conseguir manter a normalidade administrativa, tem sustentado um ritmo de rua e contato com a população que lembra figuras carismáticas que passaram pelo Executivo rio-verdense.

Nota 10

Para o FAMU, restaurante tocado pelo chef Lucas Duarte, no Setor Marista. Além do atendimento impecável, o estabelecimento se destaca pela comida e pelos drinques. É, merecidamente, o novo queridinho de Goiânia.

Nota Zero

Para o Bretas, de Anápolis. A mudança de supermercado gourmet para atacarejo transformou o estabelecimento num péssimo lugar para compras. Até os próprios funcionários do caixa reconhecem isso, ao alertarem os clientes de que há muitos produtos vencidos no local.