Revelada a identidade de motorista que morreu após grave acidente na BR-414

Vítima, de 49 anos, conduzia veículo entre Corumbá e Cocalzinho, até que colidiu com carreta

Da Redação - 18 de setembro de 2025

Revelada identidade de motorista que morreu na BR-414. (Foto: Reprodução)

Foi revelada a identidade da motorista que morreu em um grave acidente de trânsito na BR-414, ocorrido nesta quinta-feira (18) próximo ao trevo de Corumbá de Goiás que dá acesso à cidade de Cocalzinho de Goiás.

Vânia Regina Linhares da Cruz, de 49 anos, perdeu a vida após o veículo que ela dirigia colidir com uma carreta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros, mas a vítima teria morrido ainda no local.

Funcionários da Ecovias do Araguaia também compareceram ao local para auxiliar no isolamento da área na BR-414 e colaborar com os socorristas.

Ainda não foram reveladas as circunstâncias que levaram ao acidente que tirou a vida de Vânia Regina. Caberá às autoridades competentes dar continuidade às investigações do ocorrido.

