Revelada a identidade de motorista que morreu após grave acidente na BR-414
Vítima, de 49 anos, conduzia veículo entre Corumbá e Cocalzinho, até que colidiu com carreta
Foi revelada a identidade da motorista que morreu em um grave acidente de trânsito na BR-414, ocorrido nesta quinta-feira (18) próximo ao trevo de Corumbá de Goiás que dá acesso à cidade de Cocalzinho de Goiás.
Vânia Regina Linhares da Cruz, de 49 anos, perdeu a vida após o veículo que ela dirigia colidir com uma carreta.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros, mas a vítima teria morrido ainda no local.
Funcionários da Ecovias do Araguaia também compareceram ao local para auxiliar no isolamento da área na BR-414 e colaborar com os socorristas.
Ainda não foram reveladas as circunstâncias que levaram ao acidente que tirou a vida de Vânia Regina. Caberá às autoridades competentes dar continuidade às investigações do ocorrido.
