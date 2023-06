Mulher e criança morrem em acidente na BR-070, em Cocalzinho de Goiás

A madrugada deste domingo (11) foi de tragédia no km 18 da BR-070, no sentido Cocalzinho para Águas Lindas de Goiás.

Isso porque um Chevrolet Corsa, com quatro passageiros, colidiu contra uma caminhonete, resultando em duas mortes. Ambas as vítimas estavam no banco da frente, sendo uma mulher e uma criança, que andava no colo.

Após a colisão, elas ficaram presas nas ferragens do veículo. Os bombeiros e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pouco puderam fazer, além de constatar os óbitos.

O passageiro do banco de trás não apresentou lesões graves, diferente do motorista do veículo de passeio, que precisou ser levado às pressas para o Hospital Municipal Bom Jesus, em Águas Lindas.

Apesar da diferença de tamanho entre os automóveis, o condutor da caminhonete também se machucou de maneira mais séria e recebeu atendimento no local, antes de ser encaminhado para uma unidade de saúde na ambulância do SAMU.

Após a conclusão do laudo da Polícia Técnica Científica, o Instituto Médico Legal (IML) transportou as vítimas até o município de Águas Lindas.