Acontece em Anápolis o maior feirão de carros da região com ofertas exclusivas e condições especiais neste sábado (20)
Entrada facilidade, tanque cheio, praticidade e mais de 100 opções de veículos são algumas das promessas do mega evento
A Praça Dom Emanuel será palco de um grande evento automotivo nos dias 19, 20 e 21 de setembro: o Feirão de Carros Contemplauto.
Com mais de 100 veículos disponíveis, a ação promete reunir variedade, condições exclusivas e facilidades que vão atrair quem sonha em trocar ou adquirir o primeiro automóvel.
Os visitantes encontrarão taxas especiais válidas apenas durante o feirão, além da possibilidade de usar o veículo atual como parte da entrada. Outro diferencial é a opção de parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão, tornando a negociação ainda mais acessível.
A Contemplauto contará com a parceria de grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Santander, BV, Pan e Daycoval, garantindo credibilidade e opções variadas de financiamento. Além disso, os clientes que fecharem negócio no evento ainda levam brindes e saem de tanque cheio.
A organização também estuda incluir um espaço gastronômico para que os visitantes possam aproveitar o dia com mais conforto.
O Feirão de Carros Contemplauto é uma oportunidade única para quem deseja unir praticidade, preço justo e vantagens exclusivas em um só lugar.