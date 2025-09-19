Câmeras flagram ação da mulher que encontrou o companheiro com outra em jantinha de Aparecida de Goiânia

Confusão terminou com esfaqueamento, fuga e prisão em flagrante da suspeita horas depois

Da Redação - 19 de setembro de 2025

Câmera de segurança registrou momento da agressão. (Foto: Reprodução)

Uma cena de ciúmes terminou em caso de polícia na madrugada desta sexta-feira (19), em Aparecida de Goiânia.

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher, de 41 anos, esfaqueou uma jovem, de 28, após flagrá-la ao lado do próprio companheiro, de 30, dentro de uma jantinha no Jardim Tropical.

Conforme imagens obtidas pelo Portal 6, a agressora atacou a vítima com uma faca e acertou a região próxima ao pescoço e à escápula. O companheiro, ao tentar intervir para defender a jovem, acabou ferido na mão.

Após o crime, a suspeita fugiu do local. Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) iniciaram diligências e conseguiram localizá-la horas depois em um apartamento no Residencial Buriti Sereno II.

Durante a abordagem, ela recebeu voz de prisão e confessou ter cometido o ataque, alegando que agiu motivada por ciúmes.

A vítima foi socorrida e levada para atendimento médico, enquanto a autora foi encaminhada para a Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde teve a prisão em flagrante confirmada. A faca utilizada não foi localizada.

