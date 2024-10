Homem dá facada em colega de trabalho dentro de empresa em Aparecida de Goiânia

Vítima correu para o próprio carro e dirigiu, acompanhado da namorada, até uma unidade de saúde

Samuel Leão - 23 de outubro de 2024

Vítima dirigiu até uma unidade de saúde, onde pediu socorro. (Foto: Reprodução)

Na noite desta terça-feira (22), dois funcionários tiveram um desentendimento. que resultou em uma facada na barriga de um deles, ferimento que deixou as vísceras a mostra. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, e o suspeito teria fugido logo em seguida.

Por volta de 21h, os dois estavam na empresa, situada no bairro Jardim Eldorado, onde teria ocorrido a discussão. Um deles, de 37 anos, teria desferido uma facada no abdômen do colega, de 27, o ferindo gravemente.

Logo em seguida, a vítima correu para o próprio carro e dirigiu, acompanhado da namorada, até uma unidade de saúde. Ao chegar no local, ele gritou por socorro e foi percebido pela equipe médica, que lhe prestou atendimento.

A companheira da vítima prestou depoimento, relatando o ocorrido para a Polícia Militar (PM) e revelando que, tanto eles quanto o suspeito da agressão, moram bem em frente à empresa.

Uma guarnição saiu em diligência, procurando o autor do crime pela região. Apesar da tentativa, a equipe não obteve sucesso e o trabalhador segue desaparecido.

O caso foi registrado como agressão por arma branca e homicídio tentado, de modo que deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).