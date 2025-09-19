Chance de Augusto Ventura se tornar desembargador é grande
Lista, formada para preencher a vaga do quinto constitucional da advocacia, inclui também os advogados Ricardo Baiocchi Carneiro e Luciano Mtanios Hanna
O advogado anapolino Augusto César Rocha Ventura tem grandes chances de se tornar o próximo desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).
Ele integra a lista tríplice aprovada pelo Órgão Especial do TJGO nesta quarta-feira (17), que foi encaminhada para a decisão final do governador Ronaldo Caiado.
A lista, formada para preencher a vaga do quinto constitucional da advocacia, inclui também os advogados Ricardo Baiocchi Carneiro e Luciano Mtanios Hanna.
A alta expectativa em torno do nome de Ventura se deve à sua sólida trajetória acadêmica e profissional. Formado em Direito pela UniEVANGÉLICA em 1991, ele possui mestrado e diversas especializações, além de MBAs.
Atualmente, é diretor jurídico da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), professor titular na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e autor de publicações na área jurídica.
