Chance de Augusto Ventura se tornar desembargador é grande

Lista, formada para preencher a vaga do quinto constitucional da advocacia, inclui também os advogados Ricardo Baiocchi Carneiro e Luciano Mtanios Hanna

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Chance de Augusto Ventura se tornar desembargador é grande
Augusto Ventura é um dos nomes da lista tríplice. (Foto: AEE)

O advogado anapolino Augusto César Rocha Ventura tem grandes chances de se tornar o próximo desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Ele integra a lista tríplice aprovada pelo Órgão Especial do TJGO nesta quarta-feira (17), que foi encaminhada para a decisão final do governador Ronaldo Caiado.

A lista, formada para preencher a vaga do quinto constitucional da advocacia, inclui também os advogados Ricardo Baiocchi Carneiro e Luciano Mtanios Hanna.

A alta expectativa em torno do nome de Ventura se deve à sua sólida trajetória acadêmica e profissional. Formado em Direito pela UniEVANGÉLICA em 1991, ele possui mestrado e diversas especializações, além de MBAs.

Atualmente, é diretor jurídico da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), professor titular na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e autor de publicações na área jurídica.

Leia também

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6

 

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias