Fim de semana pode ter chuvas e calor de quase 40ºC em diferentes regiões de Goiás; saiba detalhes

Ao menos 6 municípios podem receber preciptações ao longo do período; máximas seguirão em ascensão

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto: Portal 6)

O calor e chuvas isoladas em algumas cidades devem marcar presença no próximo sábado (16) em Goiás. É o que prevê o diagnóstico do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, haverá sol e baixa possibilidade de pancadas de chuva. A umidade transportada por correntes de vento provenientes da região Norte do país deve provocar aumento da nebulosidade e, ao longo do dia, as temperaturas máximas permanecerão elevadas.

Em relação às regiões, Leste e Norte devem receber o maior volume de chuva, estimado em 2 mm. Já nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro e Sul, a previsão é de 1 mm.

Apenas as cidades de Goiânia, Anápolis, Porangatu, Morrinhos, Cristalina e Alto Horizonte devem registrar 1 mm de chuva. Todas elas devem ter sol com variação de nebulosidade.

Quanto às temperaturas, os índices mais altos devem ser registrados em Porangatu e Araguapaz, com 38ºC. Logo em seguida, aparecem Jataí, Itumbiara, Ceres, Rubiataba, Iporá, Aruanã e Montes Claros, com 37ºC.

Com máximas de 36ºC, estão Palminópolis, Firminópolis, Doverlândia, Caiapônia, Flores de Goiás, Goianésia, Santa Helena, Goiandira, Três Ranchos e Rio Verde.

Já Ouvidor, Mineiros, Ipameri, Formosa, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna, Cocalzinho e Água Limpa devem registrar 35ºC, enquanto Catalão e Davinópolis podem chegar a 34ºC.

Por fim, Luziânia e Goiatuba devem registrar 33ºC e 31ºC, respectivamente.

