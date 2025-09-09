Goiás enfrenta novo pico de calor e temperaturas podem chegar a 42ºC, aponta Cimehgo

Tendência é que máximas continuem elevadas até próximo sábado (12)

Gabriella Pinheiro - 09 de setembro de 2025

Onda de calor vem atingindo vários locais. (Foto: Reprodução)

O frio que, por dias, pairou durante a manhã em diferentes cidades de Goiás deu lugar ao tradicional calorão, que chegou com força — com previsão de temperaturas de 41 °C na região Oeste na quarta-feira (10). A situação deve continuar vigente até o próximo final de semana conforme aponta o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), André Amorim.

De acordo com o profissional, no decorrer da semana, a tendência é que as máximas continuem elevadas até o final de semana, no próximo sábado (12).

Apesar da chegada de uma frente fria ao país, ele aponta a baixa probabilidade de chuvas no estado. Vale salientar que já são 127 dias sem chuvas nas regiões Norte e Oeste, 125 dias na Leste e 10 dias nas regiões Sudoeste e Sul de Goiás.

A expectativa é que as regiões Oeste e Norte sejam as mais atingidas, podendo registrar temperaturas máximas de até 42 °C. O aumento da temperatura, segundo ele, está associado à seca e à baixa umidade do ar — que, inclusive, é alvo de preocupações da Cimehgo.

“A umidade relativa do ar varia entre 14% e 15% no período da tarde, o que já é muito baixo. Nós estamos em uma situação de risco, e isso pode se agravar. Se chegar abaixo de 12%, entra em nível de emergência, e podemos ter esse cenário mais para o final de semana”, explica.

Questionado sobre a possibilidade de chuvas, André Amorim afirma que, apenas a partir do dia 15 deste mês, o estado pode começar a receber as primeiras pancadas de chuva — mas isso ainda é tratado como uma possibilidade remota.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!