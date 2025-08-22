Gerente do Cimhego explica por que nuvem escura encobriu céu de Goiânia

Gabriella Pinheiro - 22 de agosto de 2025

O surgimento de uma nuvem escura que encobriu o céu em diversos bairros de Goiânia ao longo desta sexta-feira (22) assustou moradores de diferentes regiões.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o fenômeno ocorrendo em setores como Orlando de Morais, Sul e na Avenida Perimetral Norte — que fica na Fazenda Caveiras.

De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, a situação é decorrente de queimadas ocorridas na região metropolitana.

“Como os ventos estão soprando na direção contrária, no sentido Norte-Sul, eles empurram toda essa fumaça para dentro da capital”, explicou.

As temperaturas elevadas e a baixa umidade relativa do ar também intensificam o cenário. Amorim detalhou que, só nesta sexta-feira (22), a capital registrou temperaturas máximas em torno de 33 °C, com umidade relativa do ar mínima de 15%.

“Temos uma nuvem de fumaça proveniente de queimadas em áreas mais rurais, atingindo a vegetação. Observando de longe, identificamos que é uma parte mais afastada. Como o vento trouxe essa fumaça para dentro da cidade, agora teremos que respirar um ar poluído”, comentou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados focos de incêndio em vegetações da capital e às margens da GO-22. As chamas na rodovia, de acordo com a corporação, são o principal causador da fumaça.

Ainda segundo a administração do Parque Ecológico de Goiânia, também foi registrado um incêndio em pastos e plantações locais às margens da GO-080, próximo ao povoado Vila Rica.

