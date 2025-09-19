INMCEB de Anápolis inaugura enfermaria dedicada a crianças e adolescentes

Ambiente foi pensado para oferecer cuidado, acolhimento e atenção integral à saúde mental de crianças e adolescentes

Fachada do Instituto de Medicina do Comportamento Eurípedes Barsanulfo, em Anápolis. (Foto: Divulgação / INMCEB)

Agora o Instituto de Medicina do Comportamento Eurípedes Barsanulfo – INMCEB conta também com uma enfermaria infanto-juvenil.

O ambiente foi pensado para oferecer cuidado, acolhimento e atenção integral à saúde mental de crianças e adolescentes.

O INMCEB já está há 69 anos em atividades.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

