Mulher toma coragem e denuncia companheiro após ser agredida e torturada com extensão em Anápolis

Policiais precisaram arrombar a porta do apartamento para resgatar a vítima e prender o agressor

Augusto Araújo - 19 de setembro de 2025

Chão de apartamento onde vítima foi enforcada havia marcas de sangue. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 42 anos, tomou coragem e denunciou o companheiro de mesma idade após ser vítima de agressões dentro de casa, na noite desta quinta-feira (18), em Anápolis.

O caso aconteceu em um apartamento localizado na Avenida Jamel Cecílio, no JK Nova Capital.

A vítima relatou ter sido enforcada com uma extensão elétrica e foi vista pelos policiais com sangramento no nariz através do vidro da porta.

Dentro do imóvel, o homem a impedia de sair e ainda desafiava os militares com frases como “se vocês são homens entrem aqui”.

Diante da gravidade da situação, os policiais arrombaram a porta e conseguiram deter o agressor na cozinha. Ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força para algemá-lo.

Durante a ação, foram encontradas manchas de sangue no quarto da vítima, compatíveis com as agressões relatadas. A extensão elétrica usada no crime também foi apreendida.

O homem foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, resistência e desacato.

