Mulher toma coragem e denuncia companheiro após ser agredida e torturada com extensão em Anápolis
Policiais precisaram arrombar a porta do apartamento para resgatar a vítima e prender o agressor
Uma mulher, de 42 anos, tomou coragem e denunciou o companheiro de mesma idade após ser vítima de agressões dentro de casa, na noite desta quinta-feira (18), em Anápolis.
O caso aconteceu em um apartamento localizado na Avenida Jamel Cecílio, no JK Nova Capital.
A vítima relatou ter sido enforcada com uma extensão elétrica e foi vista pelos policiais com sangramento no nariz através do vidro da porta.
Dentro do imóvel, o homem a impedia de sair e ainda desafiava os militares com frases como “se vocês são homens entrem aqui”.
Diante da gravidade da situação, os policiais arrombaram a porta e conseguiram deter o agressor na cozinha. Ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força para algemá-lo.
Durante a ação, foram encontradas manchas de sangue no quarto da vítima, compatíveis com as agressões relatadas. A extensão elétrica usada no crime também foi apreendida.
O homem foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, resistência e desacato.
