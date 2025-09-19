PRF desconfia de história contada por casal que ia de Rio Verde a Goiânia e descobre crime na BR-060

Aparelhos foram encontrados no porta-mala, após comportamento suspeito da dupla que ocupava veículo

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2025

PRF apreende aparelhos celulares encontrados em carro. (Foto: Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de quinta-feira (18), 50 aparelhos celulares que estavam sendo transportados sem comprovação fiscal na BR-060, em Rio Verde.

O caso veio à tona após agentes abordarem um veículo suspeito na altura do km 390, onde estavam um homem, de 32 anos, e uma mulher, de 48 anos.

Os dois apresentaram informações divergentes ao serem questionados sobre o deslocamento que estavam realizando, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante a vistoria, foi encontrada uma bagagem contendo 50 celulares sem a documentação fiscal exigida. Os aparelhos estavam no porta-malas.

Questionados, eles admitiram que a mercadoria havia sido adquirida no exterior, sem a liberação oficial de mercadorias para entrar ou sair de um país, e que os itens seriam revendidos em Goiânia.

Diante da situação, a PRF constatou o crime de descaminho, e tanto o veículo quanto a carga foram lacrados e encaminhados à Receita Federal para os procedimentos legais cabíveis.

