Carta de jovem de Anápolis que perdeu o pai caminhoneiro em acidente no Pará emociona

Filha lembrou como ele era carinhoso e prometeu cuidar da família

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2025

Maria Eduarda Alves com o pai Cleiton Alves da Silva. (Foto: Reprodução)

“Obrigada por ter sido o melhor pai do mundo, nunca pensei que ia ter que dar tchau. O senhor vai ser meu herói para sempre…”.

Foi com essas palavras que a jovem Maria Eduarda Alves, de Anápolis, se despediu do pai, o caminhoneiro Cleiton Alves da Silva, de 48 anos, que morreu em um acidente no Pará.

Na carta publicada nas redes sociais, Maria Eduarda lembrou dos gestos de carinho do pai e prometeu cuidar da família.

“Queria tanto te dar um abraço como eu sempre fazia e o senhor sempre resolvia tudo pra mim… Dia 19/09/2025 é o dia que meu mundo acabou e o dia que meu herói me deixou. Não se preocupa, pai, eu vou cuidar de tudo aqui. Te amo muito, até a próxima, papai.”

O acidente

Cleiton perdeu a vida na noite de sexta-feira (19), após o caminhão que dirigia tombar em um trecho da VS-45, zona rural de Canaã dos Carajás (PA), nas proximidades da Vila Planalto.

O veículo caiu em um barranco e ficou completamente destruído. Ele ficou preso às ferragens e equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar e Civil, trabalharam por horas para retirar o corpo.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Há suspeitas de que o motorista possa ter passado mal antes de perder o controle da carreta.

O velório de Cleiton Alves da Silva será realizado neste domingo (21), às 07h, na Funerária Senap Centro, em Anápolis, em frente ao Cemitério São Miguel. O sepultamento acontecerá em seguida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.