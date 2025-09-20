Carta de jovem de Anápolis que perdeu o pai caminhoneiro em acidente no Pará emociona
Filha lembrou como ele era carinhoso e prometeu cuidar da família
“Obrigada por ter sido o melhor pai do mundo, nunca pensei que ia ter que dar tchau. O senhor vai ser meu herói para sempre…”.
Foi com essas palavras que a jovem Maria Eduarda Alves, de Anápolis, se despediu do pai, o caminhoneiro Cleiton Alves da Silva, de 48 anos, que morreu em um acidente no Pará.
Na carta publicada nas redes sociais, Maria Eduarda lembrou dos gestos de carinho do pai e prometeu cuidar da família.
“Queria tanto te dar um abraço como eu sempre fazia e o senhor sempre resolvia tudo pra mim… Dia 19/09/2025 é o dia que meu mundo acabou e o dia que meu herói me deixou. Não se preocupa, pai, eu vou cuidar de tudo aqui. Te amo muito, até a próxima, papai.”
O acidente
Cleiton perdeu a vida na noite de sexta-feira (19), após o caminhão que dirigia tombar em um trecho da VS-45, zona rural de Canaã dos Carajás (PA), nas proximidades da Vila Planalto.
O veículo caiu em um barranco e ficou completamente destruído. Ele ficou preso às ferragens e equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar e Civil, trabalharam por horas para retirar o corpo.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Há suspeitas de que o motorista possa ter passado mal antes de perder o controle da carreta.
O velório de Cleiton Alves da Silva será realizado neste domingo (21), às 07h, na Funerária Senap Centro, em Anápolis, em frente ao Cemitério São Miguel. O sepultamento acontecerá em seguida.
