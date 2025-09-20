Domingo acontece mais um eclipse solar, que poderá ser visto neste horário

Fenômeno terá duração de mais de quatro horas. Veja como acompanhar

Magno Oliver - 20 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pedro Figueras/Pexels)

Neste domingo (21) acontece mais um eclipse solar parcial, que poderá ser observado de ilhas do Pacífico, leste da Austrália, algumas áreas da Antártida e parte da Nova Zelândia.

O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando parte da luz solar e deixando o céu parcialmente escuro por alguns minutos.

Fases e horários

O eclipse solar parcial se divide em três fases: inicial, máxima e final.

Início: às 14h29 (horário de Brasília).

Máximo: às 16h41.

Fim: às 18h53.

No total, o fenômeno deve durar 4 horas e 24 minutos, cerca de meia hora a mais do que o último eclipse parcial, ocorrido em março deste ano.

Diferenças em relação ao último eclipse

O eclipse anterior começou às 5h50 e terminou às 9h43, com duração de 3 horas e 53 minutos. Agora, além de mais longo, será visível em horários mais acessíveis para parte do mundo.

Na Nova Zelândia, por exemplo, moradores verão o fenômeno durante o nascer do sol do dia 22 de setembro — algo considerado raro.

Brasil terá que esperar

No Brasil, o fenômeno não será visível. De acordo com a plataforma The Sky, que rastreia eventos do Sistema Solar, os próximos eclipses solares parciais que poderão ser vistos no país estão previstos para 6 de fevereiro de 2027, 26 de janeiro de 2028 e 20 de março de 2034.

Para quem quiser acompanhar mesmo à distância, haverá transmissões ao vivo em sites e redes sociais especializadas, como o canal Timeanddate.com no YouTube.