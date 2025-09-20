Domingo acontece mais um eclipse solar, que poderá ser visto neste horário
Fenômeno terá duração de mais de quatro horas. Veja como acompanhar
Neste domingo (21) acontece mais um eclipse solar parcial, que poderá ser observado de ilhas do Pacífico, leste da Austrália, algumas áreas da Antártida e parte da Nova Zelândia.
O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando parte da luz solar e deixando o céu parcialmente escuro por alguns minutos.
Fases e horários
O eclipse solar parcial se divide em três fases: inicial, máxima e final.
- Início: às 14h29 (horário de Brasília).
- Máximo: às 16h41.
- Fim: às 18h53.
No total, o fenômeno deve durar 4 horas e 24 minutos, cerca de meia hora a mais do que o último eclipse parcial, ocorrido em março deste ano.
Diferenças em relação ao último eclipse
O eclipse anterior começou às 5h50 e terminou às 9h43, com duração de 3 horas e 53 minutos. Agora, além de mais longo, será visível em horários mais acessíveis para parte do mundo.
Na Nova Zelândia, por exemplo, moradores verão o fenômeno durante o nascer do sol do dia 22 de setembro — algo considerado raro.
Brasil terá que esperar
No Brasil, o fenômeno não será visível. De acordo com a plataforma The Sky, que rastreia eventos do Sistema Solar, os próximos eclipses solares parciais que poderão ser vistos no país estão previstos para 6 de fevereiro de 2027, 26 de janeiro de 2028 e 20 de março de 2034.
Para quem quiser acompanhar mesmo à distância, haverá transmissões ao vivo em sites e redes sociais especializadas, como o canal Timeanddate.com no YouTube.