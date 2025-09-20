Morre terceira vítima do acidente na BR-153; jovem tinha 23 anos

Dois sobreviventes seguem internados no Hugol, em Goiânia

Da Redação - 20 de setembro de 2025

Alana Silverio da Silva, vítima do acidente. (Foto: Reprodução)

Alana Silverio da Silva, de 23 anos, é a terceira vítima confirmada do acidente com um carro que capotou e pegou fogo na BR-153, em Morrinhos, no sul de Goiás.

Outros dois jovens, de 18 e 25 anos, morreram no local. Dois sobreviventes seguem internados no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O acidente ocorreu no km 633 da rodovia, sentido Morrinhos–Goiânia. Alana estava internada há quase uma semana no Hugol, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, a mãe lamentou: “Dei uma bota que ela tanto pediu, mas não deu tempo de usar”. Neste sábado (20), escreveu:

“Foram 23 anos que Deus permitiu que você ficasse comigo, minha neguinha”. Uma amiga também se despediu: “Sempre lembrarei da menina feliz e de bom coração que você era”.

Alana era empreendedora e atendia serviços de cílios e sobrancelhas. Morava em Pires do Rio. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!