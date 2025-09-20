Morre terceira vítima do acidente na BR-153; jovem tinha 23 anos

Dois sobreviventes seguem internados no Hugol, em Goiânia

Da Redação Da Redação -
Alana Silverio da Silva, vítima do acidente. (Foto: Reprodução)

Alana Silverio da Silva, de 23 anos, é a terceira vítima confirmada do acidente com um carro que capotou e pegou fogo na BR-153, em Morrinhos, no sul de Goiás.

Outros dois jovens, de 18 e 25 anos, morreram no local. Dois sobreviventes seguem internados no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O acidente ocorreu no km 633 da rodovia, sentido Morrinhos–Goiânia. Alana estava internada há quase uma semana no Hugol, mas não resistiu aos ferimentos.

Acidente aconteceu no perímetro urbano de Morrinhos. (Foto: Divulgação)

Nas redes sociais, a mãe lamentou: “Dei uma bota que ela tanto pediu, mas não deu tempo de usar”. Neste sábado (20), escreveu:

“Foram 23 anos que Deus permitiu que você ficasse comigo, minha neguinha”. Uma amiga também se despediu: “Sempre lembrarei da menina feliz e de bom coração que você era”.

Alana era empreendedora e atendia serviços de cílios e sobrancelhas. Morava em Pires do Rio. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

