Mais uma vítima morre após grave acidente na BR-153, em Morrinhos; jovem tinha apenas 18 anos

Paulo Victor Evangelista de Morais Ramos faleceu após trágico acidente. (Foto: Reprodução)
Mais uma vítima fatal foi confirmada em decorrência do trágico acidente automobilístico ocorrido no km 633 da BR-153, em Morrinhos.

O jovem Paulo Victor Evangelista de Morais Ramos, de 18 anos, teve o óbito confirmado pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) na madrugada desta terça-feira (16).

Além de Paulo, outra jovem, de 25 anos, já havia falecido em decorrência do acidente, tendo o corpo carbonizado.

Acidente aconteceu no perímetro urbano de Morrinhos. (Foto: Divulgação)

Segundo informações iniciais, o carro em que as cinco vítimas estavam trafegava no sentido Goiânia–Morrinhos quando saiu da pista e capotou, por causas ainda desconhecidas.

As vítimas sobreviventes foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Morrinhos. A Polícia Científica realizou perícia no local, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.

