Mais uma vítima morre após grave acidente na BR-153, em Morrinhos; jovem tinha apenas 18 anos
Carro pegou fogo após capotar na rodovia. Polícia investiga circunstâncias do ocorrido
Mais uma vítima fatal foi confirmada em decorrência do trágico acidente automobilístico ocorrido no km 633 da BR-153, em Morrinhos.
O jovem Paulo Victor Evangelista de Morais Ramos, de 18 anos, teve o óbito confirmado pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) na madrugada desta terça-feira (16).
Além de Paulo, outra jovem, de 25 anos, já havia falecido em decorrência do acidente, tendo o corpo carbonizado.
Segundo informações iniciais, o carro em que as cinco vítimas estavam trafegava no sentido Goiânia–Morrinhos quando saiu da pista e capotou, por causas ainda desconhecidas.
As vítimas sobreviventes foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Morrinhos. A Polícia Científica realizou perícia no local, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.
