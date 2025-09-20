O refúgio paradisíaco de águas cristalinas em Goiás que parece um paraíso

Anna Júlia Steckelberg - 20 de setembro de 2025

Complexo Boqueirão. (Foto: Redes sociais)

Se você acha que o Jalapão é o único lugar no Brasil capaz de impressionar com suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes, é hora de repensar.

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, esconde um tesouro natural que rivaliza com os mais famosos destinos turísticos do país: o Complexo Boqueirão.

Localizado no município de Cavalcante, a cerca de 76 km do centro da cidade, esse paraíso é um convite irrecusável para quem busca se conectar com a natureza em sua forma mais pura.

O Complexo Boqueirão é composto por um conjunto de cânions, cachoeiras e piscinas naturais formadas pelo Rio Capivara.

A região é conhecida por sua beleza exuberante e pela imponência das formações rochosas que criam piscinas naturais incríveis.

Com acesso controlado e obrigatoriedade de guia, o lugar surpreende pela beleza das piscinas naturais de águas verde-esmeralda, formadas pelo Rio Capivara.

A melhor época para visitar o Complexo Boqueirão é durante o período de seca, que vai de maio a outubro.

Nessa época, as águas dos poços ficam ainda mais cristalinas, e os dias quentes tornam os mergulhos ainda mais agradáveis. O clima seco também facilita o acesso às trilhas e garante uma experiência mais confortável e segura.

Ao planejar sua visita ao Complexo Boqueirão, é importante lembrar que o acesso é permitido apenas com guia credenciado.

Além disso, é fundamental respeitar as normas de preservação ambiental para garantir que esse paraíso natural continue a encantar futuros visitantes.

O Complexo Boqueirão é um destino imperdível para quem busca contato com a natureza, aventura e tranquilidade. Com suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes, é um lugar que promete experiências inesquecíveis.

