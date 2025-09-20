Trabalhador de Anápolis morre atropelado pelo próprio caminhão que pilotava, em Abadiânia

Acidente aconteceu na zona rural da cidade, em uma via vicinal da região

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2025

Caminhão só parou ao bater em uma árvore (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um caminhão de grande porte provocou a morte de um trabalhador de Anápolis, de 72 anos, neste sábado (20), na zona rural de Abadiânia, em uma via vicinal do município.

As informações dão conta de que Gaspar Vieira Guedes era o próprio condutor do Mercedes-Benz e teria morrido ao pular do veículo, quando este perdeu o freio em um pondo de descida da região.

O óbito, de fato, não teria sido por conta do pulo, mas pelo fato de o caminhão o ter atropelado. O Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local o homem já estava morto.

Inclusive, segundo um popular que testemunhou o acidente, o corpo do trabalhador teria ficado dilacerado, com partes do motorista espalhadas pelo perímetro de onde foi atropelado.

A Patrulha Rural da Polícia Militar (PM) foi acionada e também o Instituto Médico Legal (IML), para as providências de praxe.

