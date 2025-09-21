Cliente revela surpresa desagradável após pedir lanche pela 99 Food em Goiânia: “pode ser algo enganoso”

Episódio ocorreu quando o consumidor decidiu acionar o aplicativo de comida na última terça-feira (16)

Paulo Roberto Belém - 21 de setembro de 2025

Leitor do Portal 6 pediu o lanche pela plataforma da 99 Food. (Foto: Captura de Tela)

Um leitor do Portal 6 acionou a reportagem relatando uma insatisfação com a 99 Food, que não entregou um voucher prometido, após o cliente pedir um lanche e o mesmo não ser entregue.

O usuário do app explicou a situação sob a condição de anonimato. Na última terça-feira (16), ele fez o pedido de um hambúrguer pela plataforma. Por estar demorando, o próprio aplicativo teria anunciado a disponibilidade de cupons.

“Se a entrega atrasasse 15 minutos, o voucher seria de R$ 10. Se demorasse 30 minutos, o cupom seria de R$ 30”, explicou, relatando o que viu na tela do celular em que pediu o lanche.

O leitor relatou que o problema que viabilizaria os vouchers prometidos seria o de que o entregador não teria localizado a loja para retirar o pedido. “Como passaram os 30 minutos, acionei o chat do aplicativo, mas simplesmente cancelaram a operação”, contou.

Entretanto, o cliente contou que se sentiu enganado pelo o que foi anunciado como reparação por atraso. “Não deram o cupom. Pode ser que isso seja algo enganoso”, sugeriu o leitor, como forma de alerta.

A reportagem tentou localizar o estabelecimento pelo nome que consta no aplicativo, mas nada foi encontrado na rede.

O leitor chegou a enviar para a reportagem prints de contato com o chat da 99 Food, que revelam o encerramento do atendimento sem a disponibilização dos cupons prometidos, conforme o próprio cliente pediu na conversa.

Resposta da 99 Food

Mesmo passando o caso detalhadamente para a 99 Food, incluindo o número do pedido específico para identificação, a empresa não comentou sobre a situação passada pelo cliente.

A Big Tech somente reforçou, através de nota, o modo de acionar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da plataforma.

Nota da 99 Food

A 99Food está comprometida em oferecer uma boa experiência aos usuários, por isso, disponibiliza canais oficiais de atendimento para que uma equipe especializada possa dar orientações adequadas.

Esse contato pode ser feito no próprio aplicativo da 99 ou através das redes sociais, nos seguintes links: http://m.me/voude99 (inbox no Facebook); http://bit.ly/2qBwdFo (DM no Twitter); e https://bit.ly/42kxWuo (DM no Instagram).

