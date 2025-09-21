Conheça a cidade paradisíaca de Goiás que compartilha praia, ilha de areia e águas termais com sua irmã gêmea

Clima é de refúgio, mesmo à beira de um dos mais poderosos rios do Brasil

Anna Júlia Steckelberg - 21 de setembro de 2025

Thermas Água Santa, em Aragarças. (Foto: Divulgação)

Quando o Rio Araguaia segue seu curso cortando o Cerrado, ele não apenas desenha margens, mas também molda identidades e destinos.

É assim em Aragarças (Goiás) e Barra do Garças (Mato Grosso), cidades irmãs separadas pelo rio, mas unidas pela natureza exuberante, pela cultura e pelo turismo que encanta visitantes de todo o Brasil.

Do lado goiano, Aragarças abriga 18.390 habitantes (Censo IBGE 2022) e se estende por cerca de 664,53 km², com densidade demográfica de 27,7 habitantes por km².

Já Barra do Garças, sua vizinha mato-grossense, conta com aproximadamente 69.210 moradores distribuídos em uma área de 9.078,98 km².

Um paraíso de águas, praias e ilhas

Quem chega a Aragarças encontra praias de água doce, ilhas de areia que surgem nos períodos de estiagem e águas termais com propriedades medicinais, perfeitas para descanso e contemplação.

Artesanato regional, manifestações culturais e a receptividade típica do povo goiano completam o cenário.

Barra do Garças, logo do outro lado da ponte, também não fica atrás: o Parque das Águas Quentes é uma atração consagrada, com piscinas naturais, cascatas, rio preguiça, bar molhado e restaurante panorâmico.

Onde o Araguaia divide — e une

O ponto alto desse roteiro é o chamado “Encontro das Águas”, local exato em que o Rio Araguaia marca a divisa entre as cidades. Ali, o pôr do sol reflete nas águas e cria um espetáculo que deixa qualquer visitante sem palavras.

Passear pela orla de Aragarças, atravessar para Barra do Garças, saborear peixes típicos preparados com temperos do Cerrado e dormir em pousadas à beira-rio é viver uma experiência que combina natureza, cultura e história.

História e desenvolvimento

Aragarças nasceu ligada ao comércio, ao turismo e à agricultura, consolidando sua identidade goiana com apoio de políticas públicas estaduais.

Já Barra do Garças, oficializada em 1924 e emancipada em 1948, tornou-se polo regional do Vale do Araguaia e hoje segue em expansão econômica, com crescimento de empregos formais registrado em 2025.

Um refúgio entre dois estados

Quem visita essa região se depara com cenários dignos de cartão-postal: manhãs tranquilas no rio, tardes de aventura nas trilhas da Serra do Roncador ou do Parque Estadual da Serra Azul, e noites animadas com forró ou celebrações cristãs típicas das comunidades ribeirinhas.

Com boa infraestrutura de hospedagem e gastronomia, o clima é de refúgio, mesmo à beira de um dos rios mais poderosos do Brasil. Aragarças e Barra do Garças são, juntas, um destino que prova como o Araguaia não divide — ele multiplica belezas.

