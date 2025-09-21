Homem é atropelado e esfaqueado até a morte em Goiânia

Autores do crime fugiram no carro. Vítima já foi identificada

Da Redação - 21 de setembro de 2025

Nilton Evangelista tinha 53 anos e usava tornozeleira eletrônica. (Foto: Reprodução)

Um homem de 53 anos, identificado como Nilton Evangelista, foi brutalmente assassinado na tarde deste sábado (21), em Goiânia.

O crime, que chocou pela violência, ocorreu na Rua VM-E, no setor Vila Mutirão I. A vítima foi primeiro atropelada e, em seguida, esfaqueada múltiplas vezes por um grupo de homens, que fugiram do local e ainda não foram identificados.

Câmeras de segurança da região registraram toda a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver Nilton caminhando pela rua quando é atingido por um Volkswagen Gol, modelo G5, de cor prata.

Logo após o atropelamento, três homens descem do veículo e desferem vários golpes de faca contra a vítima, que já estava caída no chão. Após o ataque, os autores entraram novamente no carro e fugiram em destino ignorado.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito.

A perícia criminal, conduzida pela perita Fernanda Steger, identificou preliminarmente pelo menos duas perfurações de faca na região do tórax, além de diversas escoriações pelo corpo, compatíveis com o atropelamento. O corpo de Nilton foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil informou que Nilton Evangelista fazia uso de tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes criminais, inclusive por homicídio.

A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) já iniciou as investigações para apurar a motivação do crime e identificar os responsáveis pela execução. O celular da vítima foi apreendido e passará por análise para auxiliar na elucidação do caso.

