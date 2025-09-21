Homem é atropelado e esfaqueado até a morte em Goiânia
Autores do crime fugiram no carro. Vítima já foi identificada
Um homem de 53 anos, identificado como Nilton Evangelista, foi brutalmente assassinado na tarde deste sábado (21), em Goiânia.
O crime, que chocou pela violência, ocorreu na Rua VM-E, no setor Vila Mutirão I. A vítima foi primeiro atropelada e, em seguida, esfaqueada múltiplas vezes por um grupo de homens, que fugiram do local e ainda não foram identificados.
Câmeras de segurança da região registraram toda a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver Nilton caminhando pela rua quando é atingido por um Volkswagen Gol, modelo G5, de cor prata.
Logo após o atropelamento, três homens descem do veículo e desferem vários golpes de faca contra a vítima, que já estava caída no chão. Após o ataque, os autores entraram novamente no carro e fugiram em destino ignorado.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito.
A perícia criminal, conduzida pela perita Fernanda Steger, identificou preliminarmente pelo menos duas perfurações de faca na região do tórax, além de diversas escoriações pelo corpo, compatíveis com o atropelamento. O corpo de Nilton foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil informou que Nilton Evangelista fazia uso de tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes criminais, inclusive por homicídio.
A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) já iniciou as investigações para apurar a motivação do crime e identificar os responsáveis pela execução. O celular da vítima foi apreendido e passará por análise para auxiliar na elucidação do caso.
