Homem é flagrado jogando bloco de concreto em carro após confusão com seguranças de bar em Goiânia
Proprietário do automóvel, que não tinha nenhuma relação com o ocorrido, afirmou a intenção de representar criminalmente contra o cliente
Uma confusão na hora de pagar a conta de um bar localizado no Setor Sudoeste, em Goiânia, terminou em caso de polícia após um cliente insatisfeito atirar um bloco de concreto e estilhaçar o vidro de um carro estacionado em frente ao estabelecimento.
Ao chegar no local, na madrugada deste domingo (21), a equipe da Polícia Militar (PM) encontrou o suspeito já contido pelos seguranças do bar.
Aos policiais, o cliente sustentou que no começo da noite estava na companhia de um amigo, com quem dividiria a conta.
Porém, em determinado momento, este colega teria ido embora, deixando-o só com a tarefa de encerrar a comanda.
Ele também relatou que foi agredido pela equipe de segurança do local, que o levou até o banheiro para forçá-lo a pagar os débitos.
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento no qual, após a confusão e já do lado de fora, o cliente se abaixa, pega um pedaço de concreto e o arremessa em um veículo que estava estacionado no local.
O proprietário do automóvel, que não tinha nenhuma relação com o ocorrido, afirmou a intenção de representar criminalmente contra o homem.
Todos os envolvidos foram levados até a delegacia, onde a autoridade policial determinou pelo lavramento de um termo circunstanciado de ocorrência. O caso segue sendo investigado.
