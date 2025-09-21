Internautas criticam apresentação de Virgínia ao ser coroada rainha da Grande Rio: “não tem molho”

Nas redes sociais, usuários questionaram a escolha da influencer e apontaram falta de habilidade na hora do samba

Davi Galvão - 21 de setembro de 2025

Virgínia foi duramente criticada por internautas. (Foto: @g.radicetti)

A influenciadora Virgínia Fonseca foi coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026, neste último sábado (20), substituindo Paolla Oliveira.

Na hora de subir aos palcos, porém, a performance não foi unânime em agradar a todos que estavam presente no evento e, obviamente, nem os internautas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Virgínia aparece sambando no palco, já trajada como a nova rainha da bateria, com diversas críticas focando justamente na suposta falta de desenvoltura da goiana.

Em um determinado momento, enquanto tentava seguir dançando, Virgínia pisa em falso e se desequilibra por um breve momento, mas logo se recupera.

Nos comentários, internautas criticaram especialmente a escolha da influencer para um cargo tão emblemático na Grande Rio que, segundo eles, entrava em contraste com a habilidade apresentada no palco.

“Por pouco ela não caiu, o pé dela virou (…) Infelizmente ela não tem o molho pro samba não”, disse um usuário.

“Para gente, vocês ficam querendo passar pano para mulher que claramente não tá preparada, bota uma mulher da comunidade ali para ver, não vai ter gente que pare”.

