Polícia investiga morte misteriosa na entrada de espaço de eventos em Aparecida de Goiânia

Testemunhas afirmaram que vítima foi executada a tiros por dupla, que fugiu logo após o atentado

Davi Galvão - 21 de setembro de 2025

Jovem foi morto em frente a espaço para eventos de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 20 anos, foi morto após ser baleado em frente a um espaço de eventos, em Aparecida de Goiânia, na madrugada deste domingo (21).

A Polícia Militar (PM) foi acionada após receber a denúncia de que houve disparos de arma de fogo no local. Porém, quando os policiais chegaram, a vítima identificada como Alan da Silva Gomes, já estava em óbito, com marcas de perfuração na região do tórax.

Aos militares, um amigo de Alan contou que ambos resolveram ir ao evento já de madrugada, chegando lá por volta de 03h. Porém, por conta do horário, tiveram a entrada negada e ficaram aguardando conhecidos no lado de fora.

Foi então que, aproximadamente às 05h, dois indivíduos se aproximaram deles, com um sacando a arma e efetuando os disparos.

A testemunha não soube dizer aos policiais o que motivou o assassinato, nem fornecer maiores detalhes a respeito da identidade dos suspeitos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou o óbito do jovem. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

