Por causa de manga, cliente e atendente de caixa saem nos tapas em supermercado de Anápolis

Vítima fez questão de chamar a Polícia Militar para incluir agressora e gerente em futura responsabilização

Da Redação - 21 de setembro de 2025

Casa Safra é um supermercado localizado na Vila Góis, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Uma simples ida ao supermercado para garantir as frutas da semana terminou em confusão e caso de polícia em Anápolis, na tarde deste domingo (21).

O que deveria ser uma transação rotineira no caixa se transformou em um ringue improvisado, tudo por causa de uma manga. O palco da discórdia foi uma unidade do supermercado Casa Safra, localizado na Avenida Divino Pai Eterno, na Vila Góis.

O desentendimento começou quando uma cliente, de 38 anos, ao passar suas compras pelo caixa, notou que uma manga escolhida não estava em seus melhores dias. De forma educada, segundo seu relato, ela apontou o estado da fruta para a atendente.

A observação, no entanto, não foi bem recebida, e o que era para ser uma simples troca de produto azedou de vez, dando início a uma discussão acalorada que chamou a atenção de quem estava por perto.

Dos xingamentos para as agressões foi um pulo. As duas mulheres partiram para as vias de fato, e a cliente acabou com lesões leves no braço esquerdo. Para aumentar a indignação da vítima, a gerente do estabelecimento, que presenciou toda a cena, teria adotado a política do “não estou vendo nada”, sem tomar qualquer atitude para apaziguar os ânimos ou resolver o conflito.

A omissão foi a gota d’água para a consumidora.

Sentindo-se lesada e constrangida, a cliente não pensou duas vezes e acionou a Polícia Militar. Ela fez questão de registrar um boletim de ocorrência e manifestou o desejo de representar criminalmente não apenas contra a atendente, mas também contra a gerente, por todo o descaso.

No fim das contas, a manga estragada, que provavelmente iria para o lixo, acabou gerando uma dor de cabeça que pode custar caro na Justiça.

