Com salário de R$ 5.599,08, seleção de professores em município goiano abre inscrições nesta semana
Certame é destinado ao preenchimento de vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva
As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Goiandira começam nesta quinta-feira (25) e seguem até o dia 3 de outubro de 2025.
O certame é destinado ao preenchimento de quatro vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor Pedagogo.
Podem concorrer candidatos que possuam licenciatura em pedagogia e experiência mínima de seis meses na área, devidamente comprovada.
Aos aprovados, será oferecido salário de R$ 5.599,08, referente a jornada de 44 horas semanais.
O atendimento aos interessados será feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Praça Padre Prego, nº 37, Centro (Prédio da Prefeitura Municipal).
A seleção será realizada por meio de análise de currículo.
O processo terá validade de 12 meses, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação conforme estabelece a Lei Municipal nº 1605/2025, de 10 de setembro de 2025.
Onde fica Goiandira
Goiandira é um município do sudeste goiano, situado a aproximadamente 290 km de Goiânia e a cerca de 120 km de Uberlândia (MG).
A cidade tem pouco mais de 5 mil habitantes e integra a região de Catalão, polo econômico e educacional da região.
Para mais informações, consulte o edital.