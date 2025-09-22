Com salário de R$ 5.599,08, seleção de professores em município goiano abre inscrições nesta semana

Certame é destinado ao preenchimento de vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva

Davi Galvão - 22 de setembro de 2025

Professora em sala de aula. (Foto: Sumaia Vilela/Agência Brasil)

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Goiandira começam nesta quinta-feira (25) e seguem até o dia 3 de outubro de 2025.

O certame é destinado ao preenchimento de quatro vagas imediatas e à formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor Pedagogo.

Podem concorrer candidatos que possuam licenciatura em pedagogia e experiência mínima de seis meses na área, devidamente comprovada.

Aos aprovados, será oferecido salário de R$ 5.599,08, referente a jornada de 44 horas semanais.

O atendimento aos interessados será feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Praça Padre Prego, nº 37, Centro (Prédio da Prefeitura Municipal).

A seleção será realizada por meio de análise de currículo.

O processo terá validade de 12 meses, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação conforme estabelece a Lei Municipal nº 1605/2025, de 10 de setembro de 2025.

Onde fica Goiandira

Goiandira é um município do sudeste goiano, situado a aproximadamente 290 km de Goiânia e a cerca de 120 km de Uberlândia (MG).

A cidade tem pouco mais de 5 mil habitantes e integra a região de Catalão, polo econômico e educacional da região.

Para mais informações, consulte o edital.